О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Fantana

Fantana

Сингл  ·  2022

.MILLANO

#Хип-хоп
Fantana

Артист

Fantana

Релиз .MILLANO

#

Название

Альбом

1

Трек .MILLANO

.MILLANO

Fantana

.MILLANO

2:36

Информация о правообладателе: 4D
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз CHROMIUM
CHROMIUM2022 · Сингл · Fantana
Релиз ТАЕТ (prod. by marywxve & whymade & ziplocker)
ТАЕТ (prod. by marywxve & whymade & ziplocker)2022 · Сингл · Fantana
Релиз .MILLANO
.MILLANO2022 · Сингл · Fantana
Релиз Shkrystall
Shkrystall2022 · Сингл · Fantana
Релиз ШНОВЫЙ
ШНОВЫЙ2022 · Сингл · chunya33
Релиз Rock Life (feat. Brook Beatz)
Rock Life (feat. Brook Beatz)2022 · Сингл · NSouth+
Релиз Pull Up (Prod. by Brook B, Synthetic, Dulio)
Pull Up (Prod. by Brook B, Synthetic, Dulio)2022 · Сингл · Fantana
Релиз Yessirski (Prod. by Marko Lenz & Godoftrip)
Yessirski (Prod. by Marko Lenz & Godoftrip)2021 · Сингл · Fantana
Релиз FeStIvAl' (Prod. by Brook B, Synthetic, Sharkboy)
FeStIvAl' (Prod. by Brook B, Synthetic, Sharkboy)2021 · Сингл · chunya33
Релиз Инопланетянин (Prod. by Brook B, legacy, synthetic)
Инопланетянин (Prod. by Brook B, legacy, synthetic)2021 · Сингл · Fantana
Релиз Virtual Luv (Prod. by Brook B & prodbyvm)
Virtual Luv (Prod. by Brook B & prodbyvm)2021 · Сингл · Fantana
Релиз BackStabber (feat. Larruso)
BackStabber (feat. Larruso)2020 · Сингл · Fantana
Релиз Rich Gyal Anthem
Rich Gyal Anthem2020 · Сингл · Fantana
Релиз Girls Hate on Girls
Girls Hate on Girls2019 · Сингл · Fantana
Релиз You, Me, and the Sea
You, Me, and the Sea2018 · Сингл · Fantana
Релиз Reasons
Reasons2018 · Сингл · Fantana
Релиз Blue Eyes
Blue Eyes2016 · Сингл · Fantana

Похожие артисты

Fantana
Артист

Fantana

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож