Spend Money2025 · Сингл · GREG (BR)
Pump It Up2025 · Сингл · GREG (BR)
Moaning House2025 · Сингл · GREG (BR)
Born Funky / Lights Off2025 · Сингл · San Pacho
Freak [GREG (BR) Remix]2025 · Сингл · Biscits
Whispers EP2025 · Сингл · GREG (BR)
Under Artists2024 · Сингл · GREG (BR)
Rockstar2024 · Сингл · GREG (BR)
Still My Baby2024 · Сингл · Cloonee
Shake It2024 · Сингл · Wax Motif
Bad Bongo EP2023 · Сингл · GREG (BR)
Flies Away2023 · Сингл · Pitros
La Luna2023 · Сингл · Freenzy Music
Mercy2023 · Сингл · GREG (BR)
Paralasia2023 · Сингл · Pitros
Invisible Kid2022 · Сингл · GREG (BR)
Baila Comigo2022 · Сингл · Antonio Brunelli
What I Am2022 · Сингл · GREG (BR)