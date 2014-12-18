О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
mattenie

mattenie

,

The Munir

Альбом  ·  2014

Outro Plano

Контент 18+

#Хип-хоп
mattenie

Артист

mattenie

Релиз Outro Plano

#

Название

Альбом

1

Трек Outro.Plano.

Outro.Plano.

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

2:30

2

Трек O Rap É o Nosso Grito!

O Rap É o Nosso Grito!

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

3:41

3

Трек Menino Bom

Menino Bom

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

6:07

4

Трек Perdoe Meu Desabafo

Perdoe Meu Desabafo

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

1:27

5

Трек Além do Bem e do Mal

Além do Bem e do Mal

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

4:07

6

Трек Eu Sei Que Você Vai Beber

Eu Sei Que Você Vai Beber

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

2:33

7

Трек Brazil

Brazil

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

2:09

8

Трек Dia de Chuva

Dia de Chuva

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

4:22

9

Трек Prefácio

Prefácio

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

1:17

10

Трек Seja Você o Seu Deus

Seja Você o Seu Deus

mattenie

,

The Munir

Outro Plano

2:55

11

Трек Elas

Elas

mattenie

,

The Munir

,

Godo

Outro Plano

5:03

12

Трек Pela Noite

Pela Noite

mattenie

,

The Munir

,

SPVIC

Outro Plano

3:35

13

Трек Trinca de Cartas

Trinca de Cartas

mattenie

,

The Munir

,

Foltran

Outro Plano

3:34

Информация о правообладателе: Mattenie
