О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dani MDR

Dani MDR

,

Ozarus

Сингл  ·  2022

Yo Quisiera

#Со всего мира
Dani MDR

Артист

Dani MDR

Релиз Yo Quisiera

#

Название

Альбом

1

Трек Yo Quisiera

Yo Quisiera

Dani MDR

,

Ozarus

Yo Quisiera

3:16

Информация о правообладателе: Estoica Sound // DANI MDR
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Dentro de Mí
Dentro de Mí2025 · Сингл · Dani MDR
Релиз Válgame Dios
Válgame Dios2025 · Сингл · Dani MDR
Релиз Corazón Partio
Corazón Partio2025 · Сингл · Dani MDR
Релиз A la Orilla de Tu Boca
A la Orilla de Tu Boca2025 · Сингл · Dani MDR
Релиз Olvidarte
Olvidarte2025 · Сингл · Dani MDR
Релиз Libre
Libre2024 · Сингл · Dani MDR
Релиз Quisiera Ser
Quisiera Ser2024 · Сингл · Dani MDR
Релиз Solo Llamé
Solo Llamé2024 · Сингл · Dani MDR
Релиз Besos de Tu Boca
Besos de Tu Boca2024 · Сингл · Dani MDR
Релиз Viene del Aire
Viene del Aire2023 · Сингл · Dani MDR
Релиз Pureza
Pureza2023 · Альбом · Dani MDR
Релиз Me Haces Vivir
Me Haces Vivir2023 · Сингл · Dani MDR
Релиз La Llave
La Llave2023 · Сингл · Dani MDR
Релиз Entre Mis Brazos
Entre Mis Brazos2023 · Сингл · Dani MDR
Релиз Desde Que Llegaste
Desde Que Llegaste2023 · Сингл · Dani MDR
Релиз Miénteme
Miénteme2023 · Сингл · Dani MDR
Релиз Vuelvo a Caer
Vuelvo a Caer2023 · Сингл · Dani MDR
Релиз Tu y Yo
Tu y Yo2023 · Сингл · Dani MDR
Релиз El Paso del Tiempo
El Paso del Tiempo2023 · Сингл · Dani MDR
Релиз La Luna Te Bajaría
La Luna Te Bajaría2023 · Сингл · Dani MDR

Похожие артисты

Dani MDR
Артист

Dani MDR

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож