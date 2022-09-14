О нас

kidandz

kidandz

Альбом  ·  2022

Depresioncore

Контент 18+

#Поп
kidandz

Артист

kidandz

Релиз Depresioncore

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

kidandz

Depresioncore

2:04

2

Трек Tu Me Fallaste

Tu Me Fallaste

kidandz

Depresioncore

1:32

3

Трек Hyperton

Hyperton

kidandz

,

Lokboy

Depresioncore

2:42

4

Трек Sky

Sky

kidandz

Depresioncore

1:45

5

Трек My Little Bitch

My Little Bitch

kidandz

Depresioncore

2:28

6

Трек Lo Nuestro

Lo Nuestro

kidandz

Depresioncore

2:43

7

Трек Que Te Vaya Bien;(

Que Te Vaya Bien;(

kidandz

Depresioncore

3:13

8

Трек Conjuro

Conjuro

kidandz

Depresioncore

2:43

9

Трек Complicada

Complicada

kidandz

,

Lil shin

Depresioncore

2:32

10

Трек Interludio: Efectos de la Depresión

Interludio: Efectos de la Depresión

kidandz

,

Oww.bldd

,

Matisv

,

Lukz

,

Thomas

Depresioncore

4:45

11

Трек Ya No Puedo Más

Ya No Puedo Más

kidandz

Depresioncore

2:01

12

Трек Heridas

Heridas

kidandz

,

Evasvd

Depresioncore

2:11

13

Трек Carta Pt1. Cuando Volveras

Carta Pt1. Cuando Volveras

kidandz

Depresioncore

1:25

14

Трек No Sabes Tratarla

No Sabes Tratarla

kidandz

Depresioncore

3:26

15

Трек Ya No Me Motiva

Ya No Me Motiva

kidandz

Depresioncore

1:51

16

Трек Odiamor

Odiamor

kidandz

Depresioncore

1:52

17

Трек Efectos de un Corazon Roto

Efectos de un Corazon Roto

kidandz

,

Skyriu

Depresioncore

2:01

18

Трек Karma Rage

Karma Rage

kidandz

Depresioncore

2:28

19

Трек Hecho un Desastre

Hecho un Desastre

kidandz

Depresioncore

2:51

20

Трек Outro

Outro

kidandz

Depresioncore

1:46

21

Трек Siempre Todo Mal

Siempre Todo Mal

kidandz

,

Soulghost

,

Vakorip

Depresioncore

3:05

Информация о правообладателе: Kidandz
