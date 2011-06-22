О нас

Династия

Династия

Альбом  ·  2011

Демократия

#Рок#Русский рок
Династия

Артист

Династия

Релиз Демократия

#

Название

Альбом

1

Трек Никто не уйдёт

Никто не уйдёт

Династия

Демократия

3:57

2

Трек Демократия

Демократия

Династия

Демократия

3:54

3

Трек Диагноз

Диагноз

Династия

Демократия

4:09

4

Трек Заложник государства

Заложник государства

Династия

Демократия

4:05

5

Трек Время великих надежд

Время великих надежд

Династия

Демократия

3:54

6

Трек Русский марш

Русский марш

Династия

Демократия

4:26

7

Трек Седьмой сон

Седьмой сон

Династия

Демократия

4:44

8

Трек Город нелюбви

Город нелюбви

Династия

Демократия

5:31

9

Трек Летняя ночь

Летняя ночь

Династия

Демократия

2:28

10

Трек Воздух свободы

Воздух свободы

Династия

Демократия

4:05

11

Трек Хулиганская

Хулиганская

Династия

Демократия

3:23

12

Трек Запорожская сечь

Запорожская сечь

Династия

Демократия

3:50

Информация о правообладателе: Династия
