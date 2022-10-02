О нас

Artisti Vari

Artisti Vari

Альбом  ·  2022

Selectaccordeon, Vol. 2

#Фолк
Artisti Vari

Артист

Artisti Vari

Релиз Selectaccordeon, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Suona la fisarmonica

Suona la fisarmonica

By Marco

,

Duo Barbera

Selectaccordeon, Vol. 2

3:23

2

Трек Macao

Macao

Marco Porro

Selectaccordeon, Vol. 2

3:02

3

Трек Gipsy cumbia

Gipsy cumbia

Lady Barbara

Selectaccordeon, Vol. 2

3:50

4

Трек Oriental

Oriental

Beppe Montagna

Selectaccordeon, Vol. 2

2:37

5

Трек Super King

Super King

Riccardo ambrogini

Selectaccordeon, Vol. 2

3:22

6

Трек Alla bersagliera

Alla bersagliera

Alex Villani

Selectaccordeon, Vol. 2

2:39

7

Трек Luna malinconica

Luna malinconica

Enrico Traverso

Selectaccordeon, Vol. 2

3:09

8

Трек Armomicando

Armomicando

Aldo Gasparino

Selectaccordeon, Vol. 2

3:12

9

Трек Capricciosa

Capricciosa

Antonelli Gabriele

Selectaccordeon, Vol. 2

2:27

10

Трек Vanitosa

Vanitosa

Antonio Saracino

Selectaccordeon, Vol. 2

2:45

11

Трек Cigno

Cigno

Daniele Neri

Selectaccordeon, Vol. 2

3:12

12

Трек La prognosi

La prognosi

Dario Ghelfi

Selectaccordeon, Vol. 2

4:16

13

Трек Gioco d'amore

Gioco d'amore

Diego Campi

Selectaccordeon, Vol. 2

3:24

14

Трек Esplosiva

Esplosiva

Enrico Cremon

Selectaccordeon, Vol. 2

2:25

15

Трек Miss polca

Miss polca

Ilario Montagner

Selectaccordeon, Vol. 2

3:33

16

Трек Primo sole

Primo sole

Massimo Castellina

Selectaccordeon, Vol. 2

3:28

17

Трек Ali' baba'

Ali' baba'

Lunardi Marco

Selectaccordeon, Vol. 2

3:27

18

Трек Fisadance

Fisadance

Luciano Lanzi

Selectaccordeon, Vol. 2

3:42

19

Трек Romantica Parigi

Romantica Parigi

Michael C

Selectaccordeon, Vol. 2

3:12

20

Трек Magico papa'

Magico papa'

Samuel

Selectaccordeon, Vol. 2

4:40

21

Трек Habana

Habana

Diego Zamboni

Selectaccordeon, Vol. 2

3:33

22

Трек Straniero

Straniero

Massimo Castellina

Selectaccordeon, Vol. 2

3:29

23

Трек Il pirata

Il pirata

Gli Smeraldi

Selectaccordeon, Vol. 2

3:25

24

Трек Occitana

Occitana

Sonia De Castelli

Selectaccordeon, Vol. 2

3:48

25

Трек Babolla

Babolla

Domenico Cerri

Selectaccordeon, Vol. 2

3:23

Информация о правообладателе: SA Entertainment
