Grupo Paraiso

Grupo Paraiso

Альбом  ·  2021

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

#Латинская
Grupo Paraiso

Артист

Grupo Paraiso

Релиз Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Tu Partida

Tu Partida

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:31

2

Трек Mienteme

Mienteme

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:54

3

Трек Que Sera de Ti

Que Sera de Ti

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:41

4

Трек Ojitos Mentirosos

Ojitos Mentirosos

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

2:56

5

Трек Besos Hechiceros

Besos Hechiceros

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:21

6

Трек Caprichosa

Caprichosa

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:45

7

Трек Ya Te Olvide

Ya Te Olvide

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:21

8

Трек Volar y Volar

Volar y Volar

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

4:32

9

Трек Falsas Lagrimas

Falsas Lagrimas

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:33

10

Трек Triunfare

Triunfare

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:48

11

Трек Me Pones en Tension

Me Pones en Tension

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

4:26

12

Трек Recuerdos

Recuerdos

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:12

13

Трек Ron y Velas

Ron y Velas

Grupo Paraiso

Grupo Paraiso Grandes Exitos, Vol. 1

3:37

Информация о правообладателе: Revilla Records
