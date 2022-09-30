О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ Vilão DS

DJ Vilão DS

,

MC JC O UNICO

,

DJ Patrick ZS

Сингл  ·  2022

Melodia Pras Patricinha

Контент 18+

#Фанк, cоул
DJ Vilão DS

Артист

DJ Vilão DS

Релиз Melodia Pras Patricinha

#

Название

Альбом

1

Трек Melodia Pras Patricinha

Melodia Pras Patricinha

DJ Patrick ZS

,

DJ Vilão DS

,

MC JC O UNICO

Melodia Pras Patricinha

2:04

Информация о правообладателе: Authentic Records OFC
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Toma Bala
Toma Bala2024 · Сингл · DJ Rdzin7
Релиз Da uma Cavalgada 3
Da uma Cavalgada 32023 · Сингл · Love Funk
Релиз Baile do Coqueiro 5. 0
Baile do Coqueiro 5. 02023 · Сингл · DJ WAAN
Релиз Baile do Coqueiro 5
Baile do Coqueiro 52023 · Сингл · DJ Vilão DS
Релиз Montagem Pras Influencer
Montagem Pras Influencer2023 · Сингл · Mc Belga 015
Релиз Chama o Var
Chama o Var2023 · Сингл · DJ Vilão DS
Релиз Vem Jogando pro Malokadão
Vem Jogando pro Malokadão2023 · Сингл · DJ Vilão DS
Релиз Elon Musk Fazendo Foquete
Elon Musk Fazendo Foquete2023 · Сингл · DJ Vilão DS
Релиз Alvo de Bandido
Alvo de Bandido2023 · Сингл · MC K.K
Релиз Nova Dimensão
Nova Dimensão2023 · Сингл · MC K.K
Релиз Automotivo das Planetárias 1.0
Automotivo das Planetárias 1.02023 · Сингл · MC K.K
Релиз Set dos Devoradores
Set dos Devoradores2023 · Сингл · DJ MP7
Релиз Varias Vagabunda Falando Que Me Ama
Varias Vagabunda Falando Que Me Ama2023 · Сингл · MC K.K
Релиз Porta dos Fundos
Porta dos Fundos2023 · Сингл · MC K.K
Релиз É So Catucadão
É So Catucadão2023 · Сингл · Igor vilão
Релиз Amostra da Palinha
Amostra da Palinha2023 · Сингл · DJ Vilão DS
Релиз Beat Agressivo Melódico
Beat Agressivo Melódico2022 · Сингл · DJ INDIA ZL
Релиз Vai Começar a Meter
Vai Começar a Meter2022 · Сингл · MC K.K
Релиз Melodia Pras Patricinha
Melodia Pras Patricinha2022 · Сингл · DJ Vilão DS
Релиз Automotivo Alucinático - Te Empurrando Firme a Vara
Automotivo Alucinático - Te Empurrando Firme a Vara2022 · Сингл · MC MN

Похожие альбомы

Релиз Ritimada Zona Oeste
Ritimada Zona Oeste2022 · Сингл · DJ JEEAN 011
Релиз Amostra da Palinha
Amostra da Palinha2023 · Сингл · DJ Vilão DS
Релиз Твоё (Rock Remix)
Твоё (Rock Remix)2023 · Сингл · Espoar
Релиз Vem Jogando pro Malokadão
Vem Jogando pro Malokadão2023 · Сингл · DJ Vilão DS
Релиз Ritmo do 12 do Cinga
Ritmo do 12 do Cinga2024 · Сингл · DJ CHIRAK
Релиз Твоё
Твоё2023 · Сингл · Espoar
Релиз Limosine do Tio Phell
Limosine do Tio Phell2022 · Сингл · Various Artists
Релиз В чем проблема?
В чем проблема?2020 · Сингл · PAIN
Релиз WITHOUT A HEAD
WITHOUT A HEAD2021 · Сингл · SPURIA
Релиз Quero Ver Você Joga
Quero Ver Você Joga2024 · Сингл · DJ Vegas
Релиз Set de Natal Presente Pras Piranha
Set de Natal Presente Pras Piranha2024 · Сингл · DJ Menor Mix
Релиз Mega Baile do São Jorge
Mega Baile do São Jorge2022 · Сингл · Various Artists

Похожие артисты

DJ Vilão DS
Артист

DJ Vilão DS

DJ Woody Original
Артист

DJ Woody Original

DJ WAAN
Артист

DJ WAAN

DXNOHU
Артист

DXNOHU

Launch13
Артист

Launch13

SEKIRX
Артист

SEKIRX

SEKIMANE
Артист

SEKIMANE

WXRMANE
Артист

WXRMANE

Y1LIAS
Артист

Y1LIAS

Tsk.4
Артист

Tsk.4

Mr R
Артист

Mr R

DJ Menor da DZ7
Артист

DJ Menor da DZ7

MC Caja
Артист

MC Caja