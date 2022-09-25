О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

085 MÁFIA

085 MÁFIA

,

G9 da B

,

Vulgo JD

Сингл  ·  2022

Barricada

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
085 MÁFIA

Артист

085 MÁFIA

Релиз Barricada

#

Название

Альбом

1

Трек Barricada

Barricada

085 MÁFIA

,

G9 da B

,

Vulgo JD

Barricada

3:12

Информация о правообладателе: 085 MÁFIA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Cotidiano
Cotidiano2025 · Сингл · Mobbzilla
Релиз Set dos Rlk
Set dos Rlk2025 · Сингл · Midna Otirb
Релиз Heartbroken
Heartbroken2024 · Сингл · Kennan DaGlock
Релиз Travada
Travada2024 · Сингл · Kennan DaGlock
Релиз Leal ao Time
Leal ao Time2024 · Сингл · Vulgo JD
Релиз Amor Fraco
Amor Fraco2024 · Сингл · vt da nova
Релиз Fogo no X9
Fogo no X92024 · Сингл · WYZZZ
Релиз Iguarias
Iguarias2024 · Сингл · 085 MÁFIA
Релиз Pragma
Pragma2024 · Сингл · Lunática Rdr
Релиз Flow da Europa
Flow da Europa2024 · Сингл · 085 MÁFIA
Релиз Dinheiro das Ruas
Dinheiro das Ruas2023 · Сингл · Nael Black
Релиз Conto de Fadas
Conto de Fadas2023 · Сингл · Playboi Shawty
Релиз Baly de Melancia
Baly de Melancia2023 · Сингл · WYZZZ
Релиз Odeio Love Song
Odeio Love Song2023 · Сингл · Iwi
Релиз Oitava Porta
Oitava Porta2023 · Сингл · iasmin leite
Релиз Dezembro
Dezembro2023 · Сингл · Spartano
Релиз Demônios na Mente
Demônios na Mente2023 · Сингл · 085 MÁFIA
Релиз Taxi Driver
Taxi Driver2023 · Сингл · WYZZZ
Релиз Realidade
Realidade2023 · Сингл · 085 MÁFIA
Релиз 19 Formas
19 Formas2023 · Сингл · 4Cailou

Похожие артисты

085 MÁFIA
Артист

085 MÁFIA

VisaGangBeatz
Артист

VisaGangBeatz

Tros. Tys
Артист

Tros. Tys

JV$B
Артист

JV$B

Longus Mongus
Артист

Longus Mongus

Baby T
Артист

Baby T

RED
Артист

RED

white plugg
Артист

white plugg

GuG
Артист

GuG

lou515th
Артист

lou515th

Dang
Артист

Dang

Адик
Артист

Адик

Supreme Sway
Артист

Supreme Sway