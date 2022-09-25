О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ivan Doroshenko

Ivan Doroshenko

Сингл  ·  2022

Сталіца Палесся

#Хип-хоп#Русский рэп
Ivan Doroshenko

Артист

Ivan Doroshenko

Релиз Сталіца Палесся

#

Название

Альбом

1

Трек Сталіца Палесся

Сталіца Палесся

Ivan Doroshenko

Сталіца Палесся

3:05

Информация о правообладателе: Ivan Doroshenko
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Блакітны пажар
Блакітны пажар2025 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Мая радзіма
Мая радзіма2025 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Галаву вышэй
Галаву вышэй2025 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Гэта мы
Гэта мы2025 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Вольныя
Вольныя2025 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Гэта мы
Гэта мы2024 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Зноўку я
Зноўку я2024 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Агенчык
Агенчык2024 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Адразу ў рай
Адразу ў рай2024 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Гаворка
Гаворка2023 · Сингл · Тарас на Парнасе
Релиз Што ня так?
Што ня так?2023 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Сталіца Палесся
Сталіца Палесся2022 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Апошняя восень
Апошняя восень2021 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз Рэп уже не тот
Рэп уже не тот2021 · Альбом · Ivan Doroshenko
Релиз Улыбайся
Улыбайся2020 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз На роднай мове! (Dj Fantom Remix)
На роднай мове! (Dj Fantom Remix)2020 · Сингл · Ivan Doroshenko
Релиз На роднай мове!
На роднай мове!2019 · Сингл · Ivan Doroshenko

Похожие артисты

Ivan Doroshenko
Артист

Ivan Doroshenko

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож