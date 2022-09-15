О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Владий

Владий

Сингл  ·  2022

Грустный трип

#Хип-хоп#Русский рэп
Владий

Артист

Владий

Релиз Грустный трип

#

Название

Альбом

1

Трек Грустный трип

Грустный трип

Владий

Грустный трип

3:19

Информация о правообладателе: Владий
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Пересадка слуха
Пересадка слуха2025 · Альбом · Владий
Релиз Во дворе
Во дворе2024 · Сингл · Владий
Релиз Прометей
Прометей2024 · Сингл · Владий
Релиз Отцовский
Отцовский2023 · Альбом · WinsSlow
Релиз Сюрстрёмминг
Сюрстрёмминг2023 · Сингл · Владий
Релиз Охотник
Охотник2023 · Сингл · Владий
Релиз Обещание
Обещание2023 · Сингл · Владий
Релиз На счёт 12
На счёт 122023 · Сингл · Владий
Релиз Дом крепость
Дом крепость2023 · Сингл · Владий
Релиз Vhs 94
Vhs 942023 · Сингл · Владий
Релиз Молоко
Молоко2023 · Сингл · Владий
Релиз Собрание семи сочинений
Собрание семи сочинений2023 · Альбом · Владий
Релиз Отцовская пилюля
Отцовская пилюля2023 · Сингл · Владий
Релиз Тук-тук
Тук-тук2023 · Сингл · Владий
Релиз Бурундуки!!
Бурундуки!!2023 · Сингл · Владий
Релиз Frunza
Frunza2023 · Сингл · Владий
Релиз Перекрестись
Перекрестись2022 · Альбом · Владий
Релиз Высота
Высота2022 · Сингл · Владий
Релиз Потрачено
Потрачено2022 · Сингл · Владий
Релиз Грустный трип
Грустный трип2022 · Сингл · Владий

Похожие артисты

Владий
Артист

Владий

Fyre
Артист

Fyre

Monah McNucken
Артист

Monah McNucken

Лёха Бекетовский
Артист

Лёха Бекетовский

Мордоворот
Артист

Мордоворот

Грамм
Артист

Грамм

PG Hearts
Артист

PG Hearts

ETM
Артист

ETM

DANNY THE DAWG
Артист

DANNY THE DAWG

Day D
Артист

Day D

MLCHU
Артист

MLCHU

Лирика дымящих
Артист

Лирика дымящих

LIL Kin
Артист

LIL Kin