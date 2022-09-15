Информация о правообладателе: Владий
Сингл · 2022
Грустный трип
Другие альбомы артиста
Пересадка слуха2025 · Альбом · Владий
Во дворе2024 · Сингл · Владий
Прометей2024 · Сингл · Владий
Отцовский2023 · Альбом · WinsSlow
Сюрстрёмминг2023 · Сингл · Владий
Охотник2023 · Сингл · Владий
Обещание2023 · Сингл · Владий
На счёт 122023 · Сингл · Владий
Дом крепость2023 · Сингл · Владий
Vhs 942023 · Сингл · Владий
Молоко2023 · Сингл · Владий
Собрание семи сочинений2023 · Альбом · Владий
Отцовская пилюля2023 · Сингл · Владий
Тук-тук2023 · Сингл · Владий
Бурундуки!!2023 · Сингл · Владий
Frunza2023 · Сингл · Владий
Перекрестись2022 · Альбом · Владий
Высота2022 · Сингл · Владий
Потрачено2022 · Сингл · Владий
Грустный трип2022 · Сингл · Владий