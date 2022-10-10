О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Peddoppi

Peddoppi

Сингл  ·  2022

ЗДАНИЕ

#Хип-хоп#Русский рэп
Peddoppi

Артист

Peddoppi

Релиз ЗДАНИЕ

#

Название

Альбом

1

Трек ЗДАНИЕ

ЗДАНИЕ

Peddoppi

ЗДАНИЕ

2:19

Информация о правообладателе: Union Distribution
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз FREE PLASTIC
FREE PLASTIC2024 · Альбом · Peddoppi
Релиз Слабость
Слабость2024 · Сингл · Peddoppi
Релиз Улыбка
Улыбка2024 · Сингл · Peddoppi
Релиз НАВЕЧНО ДОЛГОВЕЧЕН
НАВЕЧНО ДОЛГОВЕЧЕН2023 · Сингл · Peddoppi
Релиз Перемежка
Перемежка2023 · Сингл · Peddoppi
Релиз WHITE (255, 255, 255)
WHITE (255, 255, 255)2023 · Сингл · Peddoppi
Релиз Валенсия
Валенсия2023 · Сингл · Peddoppi
Релиз 1000 VIP
1000 VIP2022 · Сингл · Peddoppi
Релиз ЗДАНИЕ
ЗДАНИЕ2022 · Сингл · Peddoppi
Релиз SCR
SCR2022 · Сингл · Peddoppi
Релиз Sheesh
Sheesh2021 · Сингл · Peddoppi
Релиз ужин
ужин2021 · Альбом · Peddoppi
Релиз КИСКИ И ТЁЛКИ (prod. by Kilosem)
КИСКИ И ТЁЛКИ (prod. by Kilosem)2021 · Сингл · KURILL
Релиз Who Are You
Who Are You2020 · Сингл · Peddoppi
Релиз Chill
Chill2020 · Сингл · Peddoppi

Похожие артисты

Peddoppi
Артист

Peddoppi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож