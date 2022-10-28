Информация о правообладателе: Dj Gb do Salgueiro
Сингл · 2022
Sarra na Glock de Ouro Que o Coroa Fez pra Tu
Контент 18+
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Set dos Menor 2442025 · Сингл · MC Saci
Set dos Carro de Luxo2025 · Сингл · MC Saci
De Rolê pelo Salgueiro2024 · Сингл · MC Dalemanha
Proibidão do Salgueiro2024 · Сингл · Gb Do Salgueiro
Gb do Salgueiro2024 · Альбом · Gb Do Salgueiro
Pode Explanar o Meu Nome2024 · Сингл · Gb Do Salgueiro
Lazer pelo G82023 · Сингл · Mc G Talibã
Vem pro Baile do Esperança2023 · Сингл · Mc Bokinha
Esse É o Baile do Salgueiro2023 · Сингл · Mc Bokinha
Sarra na Glock de Ouro Que o Coroa Fez pra Tu2022 · Сингл · Gb Do Salgueiro