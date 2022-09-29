О нас

Гуша Катушкин

Гуша Катушкин

Альбом  ·  2022

Фантастические существа

#Инди

2 лайка

Гуша Катушкин

Артист

Гуша Катушкин

Релиз Фантастические существа

#

Название

Альбом

1

Трек Единороги

Единороги

Гуша Катушкин

Фантастические существа

3:36

2

Трек Бабло пополам

Бабло пополам

Гуша Катушкин

Фантастические существа

4:10

3

Трек Кентавр-цыган

Кентавр-цыган

Гуша Катушкин

Фантастические существа

6:40

4

Трек Древнегреческий лётчик

Древнегреческий лётчик

Гуша Катушкин

Фантастические существа

3:06

5

Трек Перечёркнутый пёс

Перечёркнутый пёс

Гуша Катушкин

Фантастические существа

3:14

6

Трек Боги в бегах

Боги в бегах

Гуша Катушкин

Фантастические существа

4:58

7

Трек Скелеты велосипедов

Скелеты велосипедов

Гуша Катушкин

Фантастические существа

4:32

8

Трек Высоковольтный соловей

Высоковольтный соловей

Гуша Катушкин

Фантастические существа

4:26

9

Трек Небелый нелебедь

Небелый нелебедь

Гуша Катушкин

Фантастические существа

3:39

10

Трек После косплея (feat. Зимавсегда)

После косплея (feat. Зимавсегда)

Гуша Катушкин

Фантастические существа

4:23

11

Трек Эхо эха

Эхо эха

Гуша Катушкин

Фантастические существа

3:37

12

Трек Динозавры вернулись

Динозавры вернулись

Гуша Катушкин

Фантастические существа

5:15

Информация о правообладателе: Гуша Катушкин
