PianoDreams

PianoDreams

,

Frédéric Chopin

,

Erik Satie

Альбом  ·  2022

Piano Chill

#Поп

10 лайков

PianoDreams

Артист

PianoDreams

Релиз Piano Chill

#

Название

Альбом

1

Трек 3 Gymnopédies: No. 1, Lent et douloureux

3 Gymnopédies: No. 1, Lent et douloureux

Dai Lan

Piano Chill

2:54

2

Трек Nocturne in B flat minor, Op. 9 no. 1

Nocturne in B flat minor, Op. 9 no. 1

Frédéric Chopin

Piano Chill

5:45

3

Трек Nocturne in E flat major, Op. 9 no. 2

Nocturne in E flat major, Op. 9 no. 2

Frédéric Chopin

Piano Chill

4:56

4

Трек Nocturne in B major, Op. 9 no. 3

Nocturne in B major, Op. 9 no. 3

Frédéric Chopin

Piano Chill

3:07

5

Трек I. Allegro assai

I. Allegro assai

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Chill

9:45

6

Трек II. Andante

II. Andante

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Chill

6:40

7

Трек III. Allegro di molto

III. Allegro di molto

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Chill

5:54

8

Трек Relaxing Music

Relaxing Music

Piano

Piano Chill

1:43

9

Трек Uplifting Music

Uplifting Music

Piano

Piano Chill

1:09

10

Трек Relaxing Sound

Relaxing Sound

Soft Piano

Piano Chill

1:54

11

Трек Sad Music

Sad Music

Piano

Piano Chill

1:22

12

Трек Safe Room

Safe Room

PianoDreams

Piano Chill

1:02

13

Трек Piano Piano Piano

Piano Piano Piano

Piano

Piano Chill

1:05

14

Трек I. Andante grazioso

I. Andante grazioso

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Chill

13:17

15

Трек II. Menuetto

II. Menuetto

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Chill

5:53

16

Трек III. Alla Turca

III. Alla Turca

Wolfgang Amadeus Mozart

Piano Chill

3:15

17

Трек Jazz Improvisation on the Piano

Jazz Improvisation on the Piano

Jazz

,

Jazz Relax

,

Jazz Lounge Playlist

,

Jazz Morning Playlist

Piano Chill

3:28

18

Трек On the Rocks

On the Rocks

Jazz

,

Jazz Relax

,

Jazz Lounge Playlist

,

Jazz Morning Playlist

Piano Chill

3:02

19

Трек We Belong Together

We Belong Together

Jazz

,

Jazz Relax

,

Jazz Lounge Playlist

,

Jazz Morning Playlist

Piano Chill

2:25

20

Трек Family Memories

Family Memories

Jazz

,

Jazz Relax

,

Jazz Lounge Playlist

,

Jazz Morning Playlist

Piano Chill

3:18

Информация о правообладателе: Piano Meditations
