Frank Quintero

Frank Quintero

Альбом  ·  2022

Magneto Signos de Exclamación

#Латинская
Frank Quintero

Артист

Frank Quintero

Релиз Magneto Signos de Exclamación

#

Название

Альбом

1

Трек Al Otro Lado del Río

Al Otro Lado del Río

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

3:56

2

Трек Arjona

Arjona

Frank Quintero

,

Emilio Lovera

Magneto Signos de Exclamación

4:13

3

Трек Cuando Nadie Me Ve

Cuando Nadie Me Ve

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

5:47

4

Трек Faithfully

Faithfully

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

4:00

5

Трек Bajo el Cielo de Madrid

Bajo el Cielo de Madrid

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

3:05

6

Трек Ves Como Es

Ves Como Es

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

4:00

7

Трек Tonada del Cabrestero

Tonada del Cabrestero

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

4:50

8

Трек Hechicera

Hechicera

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

4:11

9

Трек Tentación

Tentación

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

4:25

10

Трек Belief

Belief

Frank Quintero

,

Biella da Costa

,

Eddie Perez

Magneto Signos de Exclamación

4:07

11

Трек Desafío

Desafío

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

3:50

12

Трек Nada Particular

Nada Particular

Frank Quintero

Magneto Signos de Exclamación

5:02

Информация о правообладателе: Juan Francisco Quintero
