Roy Smeck

Roy Smeck

Альбом  ·  2022

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

#Блюз

1 лайк

Roy Smeck

Артист

Roy Smeck

Релиз Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

#

Название

Альбом

1

Трек High Noon

High Noon

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:40

2

Трек Delicado

Delicado

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

3:05

3

Трек Santa Lucia

Santa Lucia

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:09

4

Трек Verde

Verde

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

3:50

5

Трек España Walzer

España Walzer

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:28

6

Трек Red River Rock

Red River Rock

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:59

7

Трек Wheels (Ruedas)

Wheels (Ruedas)

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:01

8

Трек Barcarole

Barcarole

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:06

9

Трек Viva la feria

Viva la feria

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:28

10

Трек Guitarren Serenade

Guitarren Serenade

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:53

11

Трек Santo Domingo

Santo Domingo

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:50

12

Трек Riders In The Sky.

Riders In The Sky.

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:06

13

Трек Cielito lindo

Cielito lindo

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:11

14

Трек Swiinging Creeper.

Swiinging Creeper.

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:00

15

Трек Romantic Song (Le reve)

Romantic Song (Le reve)

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

2:56

16

Трек Maria Elena

Maria Elena

Roy Smeck

Hula Blues Vintage Steel Guitar Instrumental

3:56

Информация о правообладателе: Bumeran Music
