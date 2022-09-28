О нас

Kirat Gill

Kirat Gill

,

Arjun Joul

Сингл  ·  2022

I Wish

#Со всего мира
Kirat Gill

Артист

Kirat Gill

Релиз I Wish

#

Название

Альбом

1

Трек I Wish

I Wish

Arjun Joul

,

Kirat Gill

I Wish

3:13

Информация о правообладателе: Gringo Entertainments
Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз JHANJRAN
JHANJRAN2024 · Сингл · Kirat Gill
Релиз Sohna Chann
Sohna Chann2023 · Сингл · Kirat Gill
Релиз Jhanjar Jhumke
Jhanjar Jhumke2023 · Сингл · Tippu Sultan
Релиз I Wish
I Wish2022 · Сингл · Kirat Gill
Релиз Addiction
Addiction2022 · Сингл · Kirat Gill
Релиз Deewana
Deewana2022 · Сингл · Armaan Bedil
Релиз Kaisa Rishta
Kaisa Rishta2022 · Альбом · Kirat Gill
Релиз Sardi Ka Mausam
Sardi Ka Mausam2021 · Сингл · Arjun Joul
Релиз Tere Bande Malka
Tere Bande Malka2020 · Альбом · Kirat Gill

