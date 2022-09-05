О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MC Gersinho

MC Gersinho

,

DJ BL

Сингл  ·  2022

Ela É Malandra

Контент 18+

#Латинская
MC Gersinho

Артист

MC Gersinho

Релиз Ela É Malandra

#

Название

Альбом

1

Трек Ela É Malandra

Ela É Malandra

MC Gersinho

,

DJ BL

Ela É Malandra

3:31

Информация о правообладателе: Metralha dos Bailes Agenciamento Artístico
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Calma Que o Barco Deu uma Balançada
Calma Que o Barco Deu uma Balançada2024 · Сингл · Ci-Jay
Релиз Papo de Amor É Furada
Papo de Amor É Furada2024 · Сингл · MC WT
Релиз Joga pra Mim
Joga pra Mim2024 · Сингл · Léo JB
Релиз Colecionando Puta
Colecionando Puta2023 · Сингл · DJ Léo JB
Релиз Hoje É Salseiro
Hoje É Salseiro2023 · Сингл · MC Gersinho
Релиз Camboriú
Camboriú2023 · Сингл · DJ Di
Релиз Picota de Artista
Picota de Artista2023 · Сингл · DJ Leo JB
Релиз Deixa a Gostosa Passar
Deixa a Gostosa Passar2023 · Сингл · MC Manozin
Релиз Revoada
Revoada2023 · Сингл · Mc Dhg
Релиз Fé no Pai
Fé no Pai2023 · Сингл · MC Gersinho
Релиз Ela Quer Dar pra Maloqueiro
Ela Quer Dar pra Maloqueiro2023 · Сингл · drak$
Релиз Number One
Number One2023 · Сингл · MC Gersinho
Релиз Liga Implora
Liga Implora2022 · Сингл · MC Gersinho
Релиз Mili Drunk
Mili Drunk2022 · Сингл · MC RS
Релиз Persista
Persista2022 · Сингл · Dj Guilherme MDF
Релиз Cardume de Piranha
Cardume de Piranha2022 · Сингл · DJ Léo JB
Релиз Eu Achei Minha Bandida
Eu Achei Minha Bandida2022 · Сингл · MC Gersinho
Релиз Agora Ela Ta na Bota
Agora Ela Ta na Bota2022 · Сингл · Dj Thi Marquez
Релиз Ela É Malandra
Ela É Malandra2022 · Сингл · MC Gersinho
Релиз Peita da Lala
Peita da Lala2022 · Сингл · DJ Vejota 012

Похожие артисты

MC Gersinho
Артист

MC Gersinho

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож