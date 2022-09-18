О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Найти трек, подкаст, книгу...

Coro Della Sat

Coro Della Sat

Альбом  ·  2022

Canti degli Alpini

#Со всего мира
Coro Della Sat

Артист

Coro Della Sat

Релиз Canti degli Alpini

#

Название

Альбом

1

Трек Sul cappello che noi portiamo

Sul cappello che noi portiamo

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:32

2

Трек Bombardano Cortina

Bombardano Cortina

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

1:56

3

Трек Di qua di là del Piave

Di qua di là del Piave

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

3:10

4

Трек La penna dell'Alpino

La penna dell'Alpino

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:43

5

Трек Dove sei stato mio bell'alpino

Dove sei stato mio bell'alpino

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:17

6

Трек Gran Dio del cielo

Gran Dio del cielo

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

3:02

7

Трек Il testamento del Capitano

Il testamento del Capitano

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

3:43

8

Трек Che fai bela pastora

Che fai bela pastora

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:56

9

Трек Era una notte che pioveva

Era una notte che pioveva

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:41

10

Трек C'ereno tre sorelle

C'ereno tre sorelle

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:24

11

Трек El canto de la sposa

El canto de la sposa

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:15

12

Трек Serafin

Serafin

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:47

13

Трек Zom zom zu la belamonte

Zom zom zu la belamonte

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:37

14

Трек Sui monti fioccano

Sui monti fioccano

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:05

15

Трек La pastora

La pastora

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:36

16

Трек Valsugana

Valsugana

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:30

17

Трек E adess che sem chi tutti

E adess che sem chi tutti

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

1:03

18

Трек Ai preat

Ai preat

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

2:33

19

Трек Dove sei stato mio bell'alpino

Dove sei stato mio bell'alpino

Coro Della Sat

,

Mauro Pedrotti

Canti degli Alpini

2:21

20

Трек Sul ponte San felice

Sul ponte San felice

Coro Della Sat

Canti degli Alpini

3:46

Информация о правообладателе: PlayFri
