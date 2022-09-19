О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pino Franzese

Pino Franzese

,

Roberto Sommese

Сингл  ·  2022

E' friddo chistu core

#Поп
Pino Franzese

Артист

Pino Franzese

Релиз E' friddo chistu core

#

Название

Альбом

1

Трек E' friddo chistu core

E' friddo chistu core

Roberto Sommese

,

Pino Franzese

E' friddo chistu core

3:06

Информация о правообладателе: DCK Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Papà torna
Papà torna2024 · Сингл · Pino Franzese
Релиз Amante E Nammurate
Amante E Nammurate2024 · Сингл · Luciano Desyre
Релиз Si te sparte cu chillo
Si te sparte cu chillo2024 · Сингл · Lonia Giannelli
Релиз Nun ce credevo
Nun ce credevo2024 · Сингл · Pino Franzese
Релиз E Guagliune E Miez A Via
E Guagliune E Miez A Via2023 · Сингл · Pino Franzese
Релиз A Meglia Nnammurata Ca Ce Sta'
A Meglia Nnammurata Ca Ce Sta'2023 · Сингл · Kevin
Релиз Ti porta a letto
Ti porta a letto2023 · Сингл · Giovanni Gagliotta
Релиз Miette na canzone
Miette na canzone2023 · Сингл · Luigi P
Релиз Finalmente nzieme a te
Finalmente nzieme a te2023 · Сингл · Pino Franzese
Релиз Mimì
Mimì2023 · Сингл · Awhon
Релиз Io Non Amo... E Tu?
Io Non Amo... E Tu?2023 · Сингл · Pino Franzese
Релиз Stanotte
Stanotte2022 · Сингл · Pino Franzese
Релиз Me manne fore
Me manne fore2022 · Сингл · Pino Franzese
Релиз E' friddo chistu core
E' friddo chistu core2022 · Сингл · Pino Franzese
Релиз Sto Sbaglianno Ancora
Sto Sbaglianno Ancora2022 · Сингл · Pino Franzese
Релиз Ma tu vuó a me
Ma tu vuó a me2021 · Сингл · Fabiana
Релиз Chella nun te perdona
Chella nun te perdona2021 · Сингл · Pino Giordano
Релиз Ce manchi
Ce manchi2021 · Альбом · Pino Franzese
Релиз Marì marì
Marì marì2021 · Альбом · Pino Franzese
Релиз N' ora cu me'
N' ora cu me'2020 · Альбом · Pino Franzese

Похожие артисты

Pino Franzese
Артист

Pino Franzese

Сергей Славянский
Артист

Сергей Славянский

Игорь Латышко
Артист

Игорь Латышко

Сергей Родня
Артист

Сергей Родня

Ляля Размахова
Артист

Ляля Размахова

Сергей Сухачев
Артист

Сергей Сухачев

Александр Закшевский
Артист

Александр Закшевский

Олег Орлов
Артист

Олег Орлов

Алик Бендерский
Артист

Алик Бендерский

Андрей и Наталья Язвинские
Артист

Андрей и Наталья Язвинские

Алексей Ром
Артист

Алексей Ром

Андрей Язвинский
Артист

Андрей Язвинский

группа Форус
Артист

группа Форус