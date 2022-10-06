О нас

Ardecore

Ardecore

Альбом  ·  2022

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

#Фолк-рок
Ardecore

Артист

Ardecore

Релиз 996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Caino

Caino

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

4:17

2

Трек Er biastimatore

Er biastimatore

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

2:28

3

Трек La vedova co ssette fijji

La vedova co ssette fijji

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

2:19

4

Трек La mala fine

La mala fine

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

2:12

5

Трек Li manfroditi

Li manfroditi

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

3:01

6

Трек La providenza

La providenza

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

3:21

7

Трек Er coronaro

Er coronaro

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

2:39

8

Трек Er romito

Er romito

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

3:00

9

Трек Er vino

Er vino

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

1:22

10

Трек Vonno cojjonatte e rrugà!

Vonno cojjonatte e rrugà!

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

2:14

11

Трек Le mmaledizzione

Le mmaledizzione

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

3:25

12

Трек Accusì va er monno

Accusì va er monno

Ardecore

996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2

2:30

Информация о правообладателе: La Tempesta Dischi
Другие альбомы артиста

Релиз 996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 2
996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 22022 · Альбом · Ardecore
Релиз 996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 1
996 - Le canzoni di G.G. Belli, Vol. 12022 · Альбом · Ardecore
Релиз Er cimiterio de la morte
Er cimiterio de la morte2022 · Альбом · Davide Toffolo
Релиз Er zagrifizzio d'Abbramo
Er zagrifizzio d'Abbramo2022 · Альбом · Ardecore
Релиз Vecchia Roma
Vecchia Roma2015 · Альбом · Ardecore
Релиз San Cadoco
San Cadoco2010 · Альбом · Ardecore
Релиз Chimera
Chimera2007 · Альбом · Ardecore
Релиз Ardecore
Ardecore2005 · Альбом · Ardecore

Ardecore
Артист

Ardecore

