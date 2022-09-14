О нас

Nat King Cole

Nat King Cole

Альбом  ·  2022

On the Sunny Side of the Street

#Джаз

2 лайка

Nat King Cole

Артист

Nat King Cole

Релиз On the Sunny Side of the Street

#

Название

Альбом

1

Трек Route 66 (Get Your Kicks on Route 66)

Route 66 (Get Your Kicks on Route 66)

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:59

2

Трек You Should Have Told Me

You Should Have Told Me

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:51

3

Трек On the Sunny Side of the Street

On the Sunny Side of the Street

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:58

4

Трек How Deep Is the Ocean

How Deep Is the Ocean

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:53

5

Трек Smoke Gets in Your Eyes

Smoke Gets in Your Eyes

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:54

6

Трек You're the Cream of My Coffee

You're the Cream of My Coffee

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:27

7

Трек I'm in the Mood for Love

I'm in the Mood for Love

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:10

8

Трек I Want to Be Happy

I Want to Be Happy

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:14

9

Трек (I Love You) for Sentimental Reason

(I Love You) for Sentimental Reason

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:01

10

Трек It's Kind of Lonesome out Tonight

It's Kind of Lonesome out Tonight

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:11

11

Трек Body and Soul

Body and Soul

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:44

12

Трек I've Got the World on a String

I've Got the World on a String

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:13

13

Трек Mabel Mabel

Mabel Mabel

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:15

14

Трек Lester Leaps In

Lester Leaps In

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:28

15

Трек Baby Baby All the Time

Baby Baby All the Time

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:14

16

Трек That's What

That's What

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:22

17

Трек Three Blind Mice

Three Blind Mice

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:33

18

Трек Just You, Just Me

Just You, Just Me

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:19

19

Трек Chant of the Blues (Dog Gone Unlucky Blues)

Chant of the Blues (Dog Gone Unlucky Blues)

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:47

20

Трек What Can I Say After I Say I'm Sorry

What Can I Say After I Say I'm Sorry

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:01

21

Трек I Got Rhythm

I Got Rhythm

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:19

22

Трек But She's My Buddy's Chick

But She's My Buddy's Chick

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:05

23

Трек Swingin' the Blues

Swingin' the Blues

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:09

24

Трек Oh but I Do

Oh but I Do

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

2:38

25

Трек Rex Rhumba (Rhumba a La King)

Rex Rhumba (Rhumba a La King)

Nat King Cole

On the Sunny Side of the Street

3:30

Информация о правообладателе: Masar
