Teo Usuelli

Teo Usuelli

Альбом  ·  1964

La suora giovane

#Разное
Teo Usuelli

Артист

Teo Usuelli

Релиз La suora giovane

#

Название

Альбом

1

Трек Angeli neri (From La Suora Giovane 1964)

Angeli neri (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

1:48

2

Трек Processione drammatica (From La Suora Giovane 1964)

Processione drammatica (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

3:35

3

Трек Concertino settecentesco (From La Suora Giovane 1964)

Concertino settecentesco (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

2:38

4

Трек Dialogo d'Angeli (From La Suora Giovane 1964)

Dialogo d'Angeli (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

1:46

5

Трек Alleluja a capela (From La Suora Giovane 1964)

Alleluja a capela (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

1:18

6

Трек Dialogo sereno (From La Suora Giovane 1964)

Dialogo sereno (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

2:03

7

Трек Angeli bianchi (From La Suora Giovane 1964)

Angeli bianchi (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

1:53

8

Трек Carillon drammatico (From La Suora Giovane 1964)

Carillon drammatico (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

2:28

9

Трек Concertino settecentesco (Senza flauto) (From La Suora Giovane 1964)

Concertino settecentesco (Senza flauto) (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

2:12

10

Трек Preghiera della suora giovane (From La Suora Giovane 1964)

Preghiera della suora giovane (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

2:56

11

Трек Preghiera a mottetto (From La Suora Giovane 1964)

Preghiera a mottetto (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

2:17

12

Трек Preghiera polifonica (From La Suora Giovane 1964)

Preghiera polifonica (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

1:52

13

Трек Ansia polifónica (From La Suora Giovane 1964)

Ansia polifónica (From La Suora Giovane 1964)

Teo Usuelli

La suora giovane

1:00

Информация о правообладателе: Disques Cinémusique
