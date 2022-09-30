О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Найти трек, подкаст, книгу...

Jay-Jay Johanson

Jay-Jay Johanson

Альбом  ·  2022

Portfolio

#Инди

15 лайков

Jay-Jay Johanson

Артист

Jay-Jay Johanson

Релиз Portfolio

#

Название

Альбом

1

Трек Heard Somebody Whistle

Heard Somebody Whistle

Jay-Jay Johanson

Portfolio

3:03

2

Трек Why Wait Until Tomorrow

Why Wait Until Tomorrow

Jay-Jay Johanson

Portfolio

4:23

3

Трек Bury the Hatchet

Bury the Hatchet

Jay-Jay Johanson

Portfolio

3:50

4

Трек Not Time Yet

Not Time Yet

Jay-Jay Johanson

Portfolio

4:58

5

Трек I Don't Like You

I Don't Like You

Jay-Jay Johanson

,

Sadie Percell

Portfolio

4:14

6

Трек Labyrinth

Labyrinth

Jay-Jay Johanson

Portfolio

4:11

7

Трек You'll Miss Me When I'm Gone

You'll Miss Me When I'm Gone

Jay-Jay Johanson

Portfolio

4:09

8

Трек Vertigo

Vertigo

Jay-Jay Johanson

Portfolio

4:29

9

Трек Niagara Falls

Niagara Falls

Jay-Jay Johanson

Portfolio

4:15

10

Трек Smoke

Smoke

Jay-Jay Johanson

Portfolio

4:34

11

Трек The Girl with the Sun in Her Eyes

The Girl with the Sun in Her Eyes

Jay-Jay Johanson

Portfolio

2:42

12

Трек Cheetah

Cheetah

Jay-Jay Johanson

Portfolio

5:23

13

Трек Paranoid

Paranoid

Jay-Jay Johanson

Portfolio

4:49

14

Трек Old Dog

Old Dog

Jay-Jay Johanson

Portfolio

5:00

15

Трек Both sides now (From "Love Actually")

Both sides now (From "Love Actually")

Jay-Jay Johanson

Portfolio

4:30

Информация о правообладателе: Licence Kuroneko/29 Music
