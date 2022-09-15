О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Pedrinho Ps

Pedrinho Ps

Альбом  ·  2022

Em Milagres

Pedrinho Ps

Артист

Pedrinho Ps

Релиз Em Milagres

#

Название

Альбом

1

Трек Intuição

Intuição

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:40

2

Трек Molhando o Volante

Molhando o Volante

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:56

3

Трек Acabei de Terminar

Acabei de Terminar

Pedrinho Ps

Em Milagres

3:22

4

Трек Pelado

Pelado

Pedrinho Ps

Em Milagres

3:26

5

Трек Novas Publicações

Novas Publicações

Pedrinho Ps

Em Milagres

3:06

6

Трек Agora Somos Ex

Agora Somos Ex

Pedrinho Ps

Em Milagres

3:20

7

Трек Dengo

Dengo

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:42

8

Трек Me Evita Mais

Me Evita Mais

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:32

9

Трек Chegou um Áudio

Chegou um Áudio

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:38

10

Трек Para de Me Assistir

Para de Me Assistir

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:55

11

Трек Termina Comigo Antes

Termina Comigo Antes

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:42

12

Трек Oi Deus

Oi Deus

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:46

13

Трек Quem Vale Menos

Quem Vale Menos

Pedrinho Ps

Em Milagres

3:00

14

Трек Ligação Covarde

Ligação Covarde

Pedrinho Ps

Em Milagres

3:36

15

Трек Erro Planejado

Erro Planejado

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:57

16

Трек Edinalva

Edinalva

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:59

17

Трек Coração Acelera

Coração Acelera

Pedrinho Ps

Em Milagres

2:16

Информация о правообладателе: Pedrinho PS
