蔡惠英

蔡惠英

,

劉秋儀

,

林淑敏

и 

ещё 1

Альбом  ·  2022

經典情歌對唱 （二）

#Со всего мира
蔡惠英

Артист

蔡惠英

Релиз 經典情歌對唱 （二）

#

Название

Альбом

1

Трек 偷偷摸摸

偷偷摸摸

劉秋儀

,

王威翔

經典情歌對唱 （二）

3:39

2

Трек 印度情歌

印度情歌

劉秋儀

,

王威翔

經典情歌對唱 （二）

2:59

3

Трек 滿天星

滿天星

劉秋儀

,

唐尼

經典情歌對唱 （二）

2:44

4

Трек 難忘一夜情

難忘一夜情

劉秋儀

,

王威翔

經典情歌對唱 （二）

3:22

5

Трек 遲來的愛

遲來的愛

劉秋儀

,

王威翔

經典情歌對唱 （二）

4:22

6

Трек 濃情蜜意

濃情蜜意

劉秋儀

,

江倫

經典情歌對唱 （二）

3:42

7

Трек 三人行

三人行

劉秋儀

,

唐尼

,

李愛玲

經典情歌對唱 （二）

3:27

8

Трек 酒醉的探戈

酒醉的探戈

劉秋儀

,

江倫

經典情歌對唱 （二）

4:00

9

Трек 我很喜歡你

我很喜歡你

劉秋儀

,

江倫

經典情歌對唱 （二）

4:21

10

Трек 情人星

情人星

林淑敏

,

唐尼

經典情歌對唱 （二）

4:27

11

Трек 分手

分手

劉秋儀

,

秦咏

經典情歌對唱 （二）

3:39

12

Трек 新鞋子舊鞋子

新鞋子舊鞋子

李曉微

,

唐尼

經典情歌對唱 （二）

3:04

13

Трек 我愛你叫 I LOVE YOU

我愛你叫 I LOVE YOU

劉秋儀

,

秦咏

經典情歌對唱 （二）

2:15

14

Трек 十五的月亮

十五的月亮

劉秋儀

,

江倫

經典情歌對唱 （二）

3:21

Информация о правообладателе: Hong Yong Marketing Sdn Bhd
