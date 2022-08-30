О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Ferruccio Spinetti

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

,

Petra Magoni

Альбом  ·  2022

Girotondo De Andre'

#Поп

15 лайков

Ferruccio Spinetti

Артист

Ferruccio Spinetti

Релиз Girotondo De Andre'

#

Название

Альбом

1

Трек Ho visto Nina volare (Live 2021 at Museo Piaggio)

Ho visto Nina volare (Live 2021 at Museo Piaggio)

Petra Magoni

,

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

Girotondo De Andre'

3:40

2

Трек Disamistade (Live 2021 at Museo Piaggio)

Disamistade (Live 2021 at Museo Piaggio)

Petra Magoni

,

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

Girotondo De Andre'

4:56

3

Трек Canzone dell'amore perduto (Live 2021 at Museo Piaggio)

Canzone dell'amore perduto (Live 2021 at Museo Piaggio)

Petra Magoni

,

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

Girotondo De Andre'

3:10

4

Трек Il gorilla (Live 2021 at Museo Piaggio)

Il gorilla (Live 2021 at Museo Piaggio)

Petra Magoni

,

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

Girotondo De Andre'

3:26

5

Трек Morire per delle idee (Live 2021 at Museo Piaggio)

Morire per delle idee (Live 2021 at Museo Piaggio)

Petra Magoni

,

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

Girotondo De Andre'

6:45

6

Трек Primo intermezzo & secondo intermezzo (Live 2021 at Museo Piaggio)

Primo intermezzo & secondo intermezzo (Live 2021 at Museo Piaggio)

Petra Magoni

,

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

Girotondo De Andre'

3:01

7

Трек La nove gelosia (Live 2021 at Museo Piaggio)

La nove gelosia (Live 2021 at Museo Piaggio)

Petra Magoni

,

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

Girotondo De Andre'

3:50

8

Трек Girotondo (Live 2021 at Museo Piaggio)

Girotondo (Live 2021 at Museo Piaggio)

Petra Magoni

,

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

Girotondo De Andre'

3:08

9

Трек Preghiera in gennaio/inverno (Live 2021 at Museo Piaggio)

Preghiera in gennaio/inverno (Live 2021 at Museo Piaggio)

Petra Magoni

,

Ferruccio Spinetti

,

Musica Nuda

Girotondo De Andre'

9:00

Информация о правообладателе: Fonè
