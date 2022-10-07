О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: trsh.midwest
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Hyperpop Killed My Dog
Hyperpop Killed My Dog2025 · Сингл · Trsh
Релиз I really am feeling better
I really am feeling better2025 · Сингл · Trsh
Релиз DJ Unicorn Crusher
DJ Unicorn Crusher2025 · Сингл · Trsh
Релиз Straw Chairs
Straw Chairs2024 · Альбом · Trsh
Релиз Fire Department
Fire Department2023 · Сингл · Trsh
Релиз Always Stoned
Always Stoned2023 · Сингл · Trsh
Релиз Soporific
Soporific2022 · Альбом · Trsh
Релиз Dad Rock
Dad Rock2022 · Сингл · Trsh
Релиз Kiss Me
Kiss Me2022 · Альбом · Trsh
Релиз Spontaneous Cowboy
Spontaneous Cowboy2021 · Сингл · Trsh
Релиз Salty Butter
Salty Butter2021 · Сингл · Trsh
Релиз Beautiful Changes
Beautiful Changes2017 · Сингл · Olem

Похожие артисты

Trsh
Артист

Trsh

Наконечный
Артист

Наконечный

Dругой Ветер
Артист

Dругой Ветер

Чёрный Вторник
Артист

Чёрный Вторник

Действуй!
Артист

Действуй!

БАСАРДЖИН
Артист

БАСАРДЖИН

Бензобак
Артист

Бензобак

Иначе
Артист

Иначе

Вада
Артист

Вада

Хочешь
Артист

Хочешь

свитерок
Артист

свитерок

не танцуй
Артист

не танцуй

2nd Season
Артист

2nd Season