Sayso

Sayso

Альбом  ·  2022

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

Контент 18+

#Хип-хоп
Sayso

Артист

Sayso

Релиз Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

#

Название

Альбом

1

Трек Cold Outside

Cold Outside

Sayso

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

4:27

2

Трек Come On

Come On

Sayso

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

3:26

3

Трек Deep in the Game

Deep in the Game

Sayso

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

3:15

4

Трек Hit It for Free

Hit It for Free

Sayso

,

Hardliquordranka

,

Crime Rate

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

4:27

5

Трек Forgot About C

Forgot About C

Sayso

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

5:54

6

Трек Hood Fellas

Hood Fellas

Sayso

,

SPOOKY JOHNSON

,

MZOE

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

3:55

7

Трек Fuck U

Fuck U

Sayso

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

5:03

8

Трек I Get High

I Get High

Sayso

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

2:55

9

Трек Get This Money

Get This Money

Sayso

,

Hardliquordranka

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

4:20

10

Трек G Life

G Life

Sayso

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

4:01

11

Трек Never Scared

Never Scared

Sayso

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

5:15

12

Трек In the Hood

In the Hood

Sayso

Murder Gardens Mixtape, Vol. 1 (Has Miami Gardens Turned into South Florida Murder Capital)

6:52

Информация о правообладателе: Fomob LLC
