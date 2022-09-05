О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Duško Petrović

Duško Petrović

Альбом  ·  2022

Kako Je Nastao Rokenrol

#Поп
Duško Petrović

Артист

Duško Petrović

Релиз Kako Je Nastao Rokenrol

#

Название

Альбом

1

Трек Kako Je Nastao Rokenrol

Kako Je Nastao Rokenrol

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

4:39

2

Трек After the Rain..

After the Rain..

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

3:22

3

Трек Da Si…

Da Si…

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

4:08

4

Трек Rat I Mir

Rat I Mir

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

4:17

5

Трек Ego, Ego, Ja!!!

Ego, Ego, Ja!!!

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

2:32

6

Трек Iza Zatvorenih Vrata

Iza Zatvorenih Vrata

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

4:11

7

Трек Degradacija

Degradacija

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

2:50

8

Трек Kraljica Samoće

Kraljica Samoće

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

2:55

9

Трек Zemlja Je Okrugla Ravna Ploča

Zemlja Je Okrugla Ravna Ploča

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

2:52

10

Трек Pečat

Pečat

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

2:50

11

Трек Naišao Sam…

Naišao Sam…

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

4:27

12

Трек Koliki Je Moj?

Koliki Je Moj?

Duško Petrović

Kako Je Nastao Rokenrol

2:59

Информация о правообладателе: Duško Petrović
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Gospođo Šta?
Gospođo Šta?2025 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Proljeće
Proljeće2024 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Boem
Boem2024 · Альбом · Duško Petrović
Релиз Otišo Sam Ja
Otišo Sam Ja2024 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Sviraj
Sviraj2024 · Альбом · Duško Petrović
Релиз MVP Nikola Jokić
MVP Nikola Jokić2024 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Zašto
Zašto2024 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Zašto
Zašto2024 · Альбом · Duško Petrović
Релиз Idem Kući
Idem Kući2023 · Альбом · Duško Petrović
Релиз Moj Biseru
Moj Biseru2023 · Альбом · Duško Petrović
Релиз Nikada Ona
Nikada Ona2023 · Альбом · Duško Petrović
Релиз Životinjska Farma
Životinjska Farma2023 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Istina O Crvenkapi
Istina O Crvenkapi2023 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Pjesma O Tužnoj Pjesmi
Pjesma O Tužnoj Pjesmi2023 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Pjesma O Ljubavnoj Pjesmi
Pjesma O Ljubavnoj Pjesmi2023 · Сингл · Duško Petrović
Релиз O Tempora O Mores
O Tempora O Mores2023 · Альбом · Duško Petrović
Релиз Jasenovac
Jasenovac2023 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Pozdravi Sve
Pozdravi Sve2023 · Сингл · Duško Petrović
Релиз Buntovnik Bez Razglasa (1984)
Buntovnik Bez Razglasa (1984)2023 · Альбом · Duško Petrović
Релиз Idem Kući
Idem Kući2023 · Сингл · Duško Petrović

Похожие артисты

Duško Petrović
Артист

Duško Petrović

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож