О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Satvik.s

Satvik.s

Сингл  ·  2022

20 Reasons

Контент 18+

#Хип-хоп
Satvik.s

Артист

Satvik.s

Релиз 20 Reasons

#

Название

Альбом

1

Трек 20 Reasons

20 Reasons

Satvik.s

20 Reasons

2:12

Информация о правообладателе: Satvik.s
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз The Show Must Go On
The Show Must Go On2024 · Альбом · Satvik.s
Релиз Eyes on Me
Eyes on Me2024 · Альбом · Satvik.s
Релиз She's Confused
She's Confused2023 · Альбом · Satvik.s
Релиз Fool
Fool2023 · Сингл · IV
Релиз On With the Times
On With the Times2023 · Альбом · Satvik.s
Релиз 20 Reasons
20 Reasons2022 · Сингл · Satvik.s
Релиз Kelly
Kelly2022 · Сингл · Satvik.s
Релиз Round the Blocks
Round the Blocks2022 · Сингл · Satvik.s
Релиз War
War2021 · Сингл · Satvik.s
Релиз Hundred States Freestyle
Hundred States Freestyle2021 · Сингл · Satvik.s
Релиз Yippy Ka Yae
Yippy Ka Yae2020 · Сингл · TheRealVic

Похожие артисты

Satvik.s
Артист

Satvik.s

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож