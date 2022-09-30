О нас

Luxxury

Luxxury

Альбом  ·  2022

Ambiance

4 лайка

Luxxury

Артист

Luxxury

Релиз Ambiance

#

Название

Альбом

1

Трек What Are We Gonna Do? (Instrumental)

What Are We Gonna Do? (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:38

2

Трек Let's Stay Together (Instrumental)

Let's Stay Together (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

4:03

3

Трек Make It Right (Instrumental)

Make It Right (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:28

4

Трек Somebody Tonight (Instrumental)

Somebody Tonight (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:52

5

Трек ...At Any Moment (Instrumental)

...At Any Moment (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

2:55

6

Трек Don't Give Up (I Believe In You) (Instrumental)

Don't Give Up (I Believe In You) (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

2:51

7

Трек I Need Somebody (Instrumental)

I Need Somebody (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:43

8

Трек Our Love Is Real (Instrumental)

Our Love Is Real (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

2:50

9

Трек Midnight Special (Instrumental)

Midnight Special (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

4:12

10

Трек Set Me Free (Instrumental)

Set Me Free (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:01

11

Трек Alright (Instrumental)

Alright (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:04

12

Трек Be Good 2 Me (Instrumental)

Be Good 2 Me (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:39

13

Трек Take It Slow (Instrumental)

Take It Slow (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:44

14

Трек Feel The Night (Instrumental)

Feel The Night (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:59

15

Трек Hold On (Instrumental)

Hold On (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

3:45

16

Трек Pleasure! (Instrumental)

Pleasure! (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

4:19

17

Трек I Need You (Instrumental)

I Need You (Instrumental)

Luxxury

Ambiance

4:10

Информация о правообладателе: Nolita Records
