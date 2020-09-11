О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Zoi (CA)

Zoi (CA)

Сингл  ·  2020

Prisms EP

#Дип-хаус
Zoi (CA)

Артист

Zoi (CA)

Релиз Prisms EP

#

Название

Альбом

1

Трек Aerial

Aerial

Zoi (CA)

Prisms EP

6:38

2

Трек Prisms

Prisms

Zoi (CA)

Prisms EP

6:07

Информация о правообладателе: Kindisch
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Rang
Rang2022 · Альбом · Zoi (CA)
Релиз A 40 Track Compilation: New York
A 40 Track Compilation: New York2022 · Альбом · Arina Mur
Релиз Heart
Heart2021 · Сингл · about : river
Релиз Distraction (Zoi Remix)
Distraction (Zoi Remix)2021 · Сингл · Jayden Klight
Релиз A Short Moment (Zoi (CA) Remix)
A Short Moment (Zoi (CA) Remix)2021 · Сингл · Madloch
Релиз Seasons - Spring Mixed by Zoi (CA), Vol. 1 [DJ Mix]
Seasons - Spring Mixed by Zoi (CA), Vol. 1 [DJ Mix]2021 · Альбом · Zoi (CA)
Релиз So Long
So Long2021 · Альбом · Pedro Capelossi
Релиз Incandescent (Zoi Remix)
Incandescent (Zoi Remix)2021 · Сингл · Pedro Capelossi
Релиз Confine
Confine2020 · Альбом · Mark Slee
Релиз Prisms EP
Prisms EP2020 · Сингл · Zoi (CA)
Релиз Fusion
Fusion2020 · Альбом · Zoi (CA)
Релиз Liminal
Liminal2020 · Сингл · Zoi (CA)
Релиз Moods
Moods2018 · Альбом · Zoi (CA)

Похожие артисты

Zoi (CA)
Артист

Zoi (CA)

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож