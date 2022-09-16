О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Proyal

Proyal

Сингл  ·  2022

Wait For Me

#Прогрессив-хаус
Proyal

Артист

Proyal

Релиз Wait For Me

#

Название

Альбом

1

Трек Wait For Me

Wait For Me

Proyal

Wait For Me

3:20

2

Трек Wait For Me (Extended Mix)

Wait For Me (Extended Mix)

Proyal

Wait For Me

5:49

Информация о правообладателе: Interplay Flow
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Yaar
Yaar2023 · Сингл · Proyal
Релиз Soundscape
Soundscape2023 · Сингл · Steve Dekay
Релиз Hi Future
Hi Future2022 · Сингл · Proyal
Релиз Wait For Me
Wait For Me2022 · Сингл · Proyal
Релиз Mood (D72 Remix)
Mood (D72 Remix)2021 · Сингл · Proyal
Релиз Self Portrait No. 13
Self Portrait No. 132021 · Сингл · Proyal
Релиз Mood
Mood2021 · Сингл · Eximinds
Релиз Say It Now
Say It Now2021 · Сингл · Proyal
Релиз Theme From Brabus
Theme From Brabus2021 · Сингл · Proyal
Релиз Florence (Remixes)
Florence (Remixes)2020 · Сингл · Ardi
Релиз Clade Projects SKN01
Clade Projects SKN012020 · Сингл · Melina Clade
Релиз When We Fall
When We Fall2020 · Сингл · Proyal
Релиз I'll Be There
I'll Be There2020 · Сингл · Eximinds
Релиз Aura / Lasers
Aura / Lasers2020 · Сингл · Eximinds
Релиз Revolution (Electro BEAT 70 Anthem)
Revolution (Electro BEAT 70 Anthem)2020 · Сингл · Proyal
Релиз Cleopatra
Cleopatra2020 · Сингл · Proyal
Релиз Mithak (FRHNG Remix)
Mithak (FRHNG Remix)2019 · Сингл · Proyal
Релиз Magnetika
Magnetika2019 · Сингл · Proyal
Релиз Mithak (Fading Light Remix)
Mithak (Fading Light Remix)2019 · Сингл · Proyal
Релиз Venom (Extended Mix)
Venom (Extended Mix)2019 · Сингл · Proyal

Похожие артисты

Proyal
Артист

Proyal

Alex M.O.R.P.H.
Артист

Alex M.O.R.P.H.

Adip Kiyoi
Артист

Adip Kiyoi

Daniel Kandi
Артист

Daniel Kandi

Kinetica
Артист

Kinetica

Airborn
Артист

Airborn

Paul Denton
Артист

Paul Denton

Dan Iwan
Артист

Dan Iwan

NyTiGen
Артист

NyTiGen

Eky
Артист

Eky

Eyal Barkan
Артист

Eyal Barkan

Veracocha
Артист

Veracocha

Dmitry Chelnokov
Артист

Dmitry Chelnokov