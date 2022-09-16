О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Digitaltek

Digitaltek

Сингл  ·  2022

Taking Over

#Техно
Digitaltek

Артист

Digitaltek

Релиз Taking Over

#

Название

Альбом

1

Трек Taking Over (Radio Edit)

Taking Over (Radio Edit)

Digitaltek

Taking Over

4:52

2

Трек Taking Over (Extended)

Taking Over (Extended)

Digitaltek

Taking Over

5:21

Информация о правообладателе: KarmaKontra Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Drowning In Your Love
Drowning In Your Love2024 · Сингл · Digitaltek
Релиз Falling
Falling2023 · Сингл · Digitaltek
Релиз Welcome Home (Shrivera Remix)
Welcome Home (Shrivera Remix)2023 · Сингл · chloë mae
Релиз Won't Stop Dancing
Won't Stop Dancing2023 · Сингл · Digitaltek
Релиз KICK N BASS (I Like It All)
KICK N BASS (I Like It All)2023 · Сингл · Digitaltek
Релиз My Escape
My Escape2023 · Сингл · Digitaltek
Релиз Lost In The Beat
Lost In The Beat2022 · Сингл · Maximo
Релиз Living In The Memories
Living In The Memories2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз Taking Over
Taking Over2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз Bring It Back
Bring It Back2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз Take Me Home (DigitalTek & Neoghoul Remix)
Take Me Home (DigitalTek & Neoghoul Remix)2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз Crazy
Crazy2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз Midnight Stars
Midnight Stars2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз Gravity EP
Gravity EP2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз All Night
All Night2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз Nothing On Us
Nothing On Us2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз Head Over Heels
Head Over Heels2022 · Сингл · Digitaltek
Релиз Love Me Again
Love Me Again2021 · Сингл · Digitaltek
Релиз Welcome Home
Welcome Home2021 · Сингл · DJ Zabeat
Релиз Hold Me Tight
Hold Me Tight2021 · Сингл · Digitaltek

Похожие альбомы

Релиз Get in Trouble (So What) (The Remixes)
Get in Trouble (So What) (The Remixes)2021 · Альбом · Dimitri Vegas
Релиз Der Mann Mit Dem Koks (Hardstyle Remix)
Der Mann Mit Dem Koks (Hardstyle Remix)2019 · Сингл · Marc Korn
Релиз 12 A.M.
12 A.M.2019 · Сингл · Stereocode
Релиз Two Ways
Two Ways2014 · Альбом · Coke Montilla
Релиз Da King
Da King2018 · Сингл · The Moonsters
Релиз MAVIS Wants To RAVE With Us ! Vol. 59
MAVIS Wants To RAVE With Us ! Vol. 592021 · Сборник · Various Artists
Релиз The Last Time
The Last Time2022 · Сингл · Lock Down
Релиз Break The Silence
Break The Silence2015 · Альбом · Various Artists
Релиз Hardstyle Top 100 Best of 2018
Hardstyle Top 100 Best of 20182018 · Альбом · Various Artists
Релиз Hardstyle Compression
Hardstyle Compression2023 · Альбом · Various Artists
Релиз The Weekend
The Weekend2021 · Альбом · Odium
Релиз OYO, Vol. 14
OYO, Vol. 142013 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

Digitaltek
Артист

Digitaltek

Timmy Trumpet
Артист

Timmy Trumpet

Joel Corry
Артист

Joel Corry

Fedde Le Grand
Артист

Fedde Le Grand

Fisher
Артист

Fisher

Moguai
Артист

Moguai

Ida Corr
Артист

Ida Corr

Oliver Heldens
Артист

Oliver Heldens

Öwnboss
Артист

Öwnboss

James Hype
Артист

James Hype

SIDEPIECE
Артист

SIDEPIECE

Blinkie
Артист

Blinkie

DMNDS
Артист

DMNDS