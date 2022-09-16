О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Игла

Игла

Альбом  ·  2022

Неизданное (Mixtape)

Контент 18+

#Хип-хоп#Русский рэп

7 лайков

Игла

Артист

Игла

Релиз Неизданное (Mixtape)

#

Название

Альбом

1

Трек Ил

Ил

Игла

Неизданное (Mixtape)

1:58

2

Трек Пули

Пули

Игла

Неизданное (Mixtape)

2:03

3

Трек Никакого я люблю

Никакого я люблю

Игла

Неизданное (Mixtape)

2:29

4

Трек На классическом

На классическом

Игла

Неизданное (Mixtape)

1:49

5

Трек Василий Павлов

Василий Павлов

Игла

,

Джизус

Неизданное (Mixtape)

1:33

6

Трек 100 лет назад

100 лет назад

Игла

Неизданное (Mixtape)

2:50

7

Трек Мертвая петля

Мертвая петля

Игла

Неизданное (Mixtape)

2:28

8

Трек Если хочешь

Если хочешь

Игла

Неизданное (Mixtape)

2:34

9

Трек Беломор

Беломор

Игла

Неизданное (Mixtape)

1:42

10

Трек РМС

РМС

Игла

,

Джизус

Неизданное (Mixtape)

2:13

11

Трек XO

XO

Игла

Неизданное (Mixtape)

2:40

12

Трек Солджа

Солджа

Игла

Неизданное (Mixtape)

1:42

Информация о правообладателе: DNK Music
Релиз Народная
Народная2025 · Сингл · Игла
Релиз Народная
Народная2025 · Сингл · Игла
Релиз Драка
Драка2024 · Сингл · Игла
Релиз Драка
Драка2024 · Сингл · Игла
Релиз Поклон
Поклон2024 · Сингл · Игла
Релиз Поклон
Поклон2024 · Сингл · Игла
Релиз Авантюрист
Авантюрист2023 · Альбом · Игла
Релиз Авантюрист
Авантюрист2023 · Альбом · Игла
Релиз Курю у дома
Курю у дома2023 · Сингл · Игла
Релиз Курю у дома
Курю у дома2023 · Сингл · Игла
Релиз No Place
No Place2023 · Сингл · Игла
Релиз No Place
No Place2023 · Сингл · Игла
Релиз Бляха-Муха
Бляха-Муха2023 · Сингл · Игла
Релиз Бляха-Муха
Бляха-Муха2023 · Сингл · Игла
Релиз Забил
Забил2023 · Сингл · Игла
Релиз Забил
Забил2023 · Сингл · Игла
Релиз Неошансон
Неошансон2023 · Альбом · Игла
Релиз А легкие дымом испачканы
А легкие дымом испачканы2023 · Сингл · Игла
Релиз А легкие дымом испачканы
А легкие дымом испачканы2023 · Сингл · Игла
Релиз Красная строка
Красная строка2023 · Сингл · Игла

Релиз Alfv
Alfv2016 · Альбом · Пика
Релиз Выход
Выход2022 · Альбом · f0lk
Релиз Old School
Old School2016 · Альбом · Batruha Pasha
Релиз Психо-неврологические заболевания с видимостью невидимых существ
Психо-неврологические заболевания с видимостью невидимых существ2018 · Альбом · Джизус
Релиз Бэнгеры
Бэнгеры2018 · Альбом · Эскимос Crew
Релиз ПСИХО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ВИДИМОСТЬЮ НЕВИДИМЫХ СУЩЕСТВ
ПСИХО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ВИДИМОСТЬЮ НЕВИДИМЫХ СУЩЕСТВ2018 · Альбом · Джизус
Релиз Люби под моими ударами
Люби под моими ударами2023 · Альбом · пороксердца
Релиз 7я
2014 · Альбом · Мосты
Релиз Последствия
Последствия2019 · Альбом · Poltabletki
Релиз Коллекция старых синглов, Ч.13
Коллекция старых синглов, Ч.132023 · Альбом · найтивыход
Релиз Астральная катапульта
Астральная катапульта2025 · Альбом · OM.

Игла
Артист

Игла

The Chemodan
Артист

The Chemodan

Brick Bazuka
Артист

Brick Bazuka

Казян
Артист

Казян

Чёрная экономика
Артист

Чёрная экономика

Никита Ост
Артист

Никита Ост

D.masta
Артист

D.masta

Фаст Альберто
Артист

Фаст Альберто

Gurme
Артист

Gurme

Hash Tag
Артист

Hash Tag

Xiii
Артист

Xiii

Энди Картрайт
Артист

Энди Картрайт

Заги Бок
Артист

Заги Бок