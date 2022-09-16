О нас

Lida

Lida

Альбом  ·  2022

Привет, это последнее ЕР перед фитом с Моргенштерном

Контент 18+

#Поп#Русский поп

204 лайка

Lida

Артист

Lida

Релиз Привет, это последнее ЕР перед фитом с Моргенштерном

#

Название

Альбом

1

Трек Влюблино

Влюблино

Lida

Привет, это последнее ЕР перед фитом с Моргенштерном

3:01

2

Трек Нихао

Нихао

Lida

Привет, это последнее ЕР перед фитом с Моргенштерном

2:39

3

Трек Смокиш

Смокиш

Lida

,

Слава КПСС

Привет, это последнее ЕР перед фитом с Моргенштерном

2:53

4

Трек Париж

Париж

Lida

Привет, это последнее ЕР перед фитом с Моргенштерном

2:41

5

Трек Хата 18+

Хата 18+

Lida

Привет, это последнее ЕР перед фитом с Моргенштерном

2:45

Информация о правообладателе: DNK Music
