Tenzin

Tenzin

Сингл  ·  2022

Losing Control!

#Техно
Tenzin

Артист

Tenzin

Релиз Losing Control!

#

Название

Альбом

1

Трек Losing Control! (Radio Edit)

Losing Control! (Radio Edit)

Tenzin

Losing Control!

2:55

2

Трек Losing Control! (Extended)

Losing Control! (Extended)

Tenzin

Losing Control!

3:18

Информация о правообладателе: KarmaKontra Records
Волна по релизу

Волна по релизу


