Buru

Buru

Сингл  ·  2022

Sacrament EP

Buru

Артист

Buru

Релиз Sacrament EP

#

Название

Альбом

1

Трек Nordic Noir

Nordic Noir

Buru

Sacrament EP

5:00

2

Трек Nordic Noir (Rraph Remix)

Nordic Noir (Rraph Remix)

Buru

Sacrament EP

6:44

3

Трек Dukkha

Dukkha

Buru

Sacrament EP

5:57

4

Трек Sacrament

Sacrament

Buru

Sacrament EP

5:20

5

Трек Mana

Mana

Buru

Sacrament EP

5:41

Информация о правообладателе: Translucent Records
Волна по релизу
