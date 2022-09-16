Информация о правообладателе: BHOR FOLK Studio
Сингл · 2022
Gudul Gudul Haway Tor Gal Wo
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Mor Man La Mila Ke2023 · Сингл · Rajju Manchala
Maya Lage Re Gajala2023 · Сингл · Rajju Manchala
Mor Man La Milake2023 · Сингл · Rajju Manchala
Manchala Deewana2023 · Сингл · Rajju Manchala
Poonam Ke Raat2022 · Сингл · Rajju Manchala
Gudul Gudul Haway Tor Gal Wo2022 · Сингл · Rajju Manchala
Maya Ke Gadi2021 · Альбом · Rajju Manchala
Mola Maya Lage2021 · Альбом · Rajju Manchala
Manchala Bigad Ge2021 · Альбом · Champa Nishad
Bane Nach Lebe O2020 · Альбом · Champa Nishad
Mahuaa Jhari Jhari Jaye2019 · Альбом · Rajju Manchala
Mai Kuwara Havav O2019 · Альбом · Rajju Manchala
Maya Cho Gadi2019 · Альбом · Rajju Manchala
Ja Re Dagabaaz2019 · Альбом · Rajju Manchala
Mor Sang Mile La Aabe2019 · Альбом · Kusum Prajapati
Mai Kuwara Havanv O2019 · Альбом · Rajju Manchala
Tor Mor Man Aage Ta2019 · Альбом · Champa Nishad
Aaso Ke Holi Ma2018 · Альбом · Rajju Manchala
Ye Manchala Tor Gana Ma2018 · Альбом · Rajju Manchala
Sat Ke Aasan2018 · Альбом · Rajju Manchala