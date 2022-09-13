О нас

Ritu Singh

Сингл  ·  2022

SONA KE HAR PIYAWA

#Со всего мира
Артист

Релиз SONA KE HAR PIYAWA

#

Название

Альбом

1

Трек SONA KE HAR PIYAWA

SONA KE HAR PIYAWA

Ritu Singh

SONA KE HAR PIYAWA

5:57

Информация о правообладателе: DIYA MUSIC OFFCIAL
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Prabhu Shri Ram Ke Darshan
Prabhu Shri Ram Ke Darshan2024 · Сингл · Dharam Hindustani
Релиз SONA KE HAR PIYAWA
SONA KE HAR PIYAWA2022 · Сингл · Ritu Singh
Релиз DHANIYA FARELA BALAJORI SE
DHANIYA FARELA BALAJORI SE2022 · Сингл · Ritu Singh
Релиз RAJA CHUNARI URAWE
RAJA CHUNARI URAWE2022 · Сингл · Ritu Singh
Релиз Jaana Jaana
Jaana Jaana2022 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Maiya Rani
Maiya Rani2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Avatari Maiya Mori Duari Ji
Avatari Maiya Mori Duari Ji2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Bajhin Kariya Pukaar
Bajhin Kariya Pukaar2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Mati Marale Piya Ke sautin
Mati Marale Piya Ke sautin2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Chhathi Maai Ke Kosi Bharaye Lagal
Chhathi Maai Ke Kosi Bharaye Lagal2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Uagi Uagi He Suruj Dev Kahe Kaili Let
Uagi Uagi He Suruj Dev Kahe Kaili Let2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Domin Bechele Supali
Domin Bechele Supali2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Nicha Bahe Ganga Ke paniya
Nicha Bahe Ganga Ke paniya2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Bhole Dani Kab Puri Armanva
Bhole Dani Kab Puri Armanva2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Bhangiya Khake Raheni
Bhangiya Khake Raheni2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Yaad Aavela Bhatar Holiya Me Sakhi
Yaad Aavela Bhatar Holiya Me Sakhi2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз A Ho Baba Jatadhari
A Ho Baba Jatadhari2021 · Альбом · Ritu Singh
Релиз Pyari Bheniya
Pyari Bheniya2021 · Сингл · Ritu Singh
Релиз Bhole Baba Kholi Na Kewadiya
Bhole Baba Kholi Na Kewadiya2021 · Сингл · Pudina
Релиз Durga Maai Ke mandir Sajadi
Durga Maai Ke mandir Sajadi2020 · Альбом · Ritu Singh

