Информация о правообладателе: Zk Production
Сингл · 2022
Ta Bewafa Shwe Za De Her Kam Tapey
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Janana2024 · Сингл · Janas Khan
Narey Baran2023 · Сингл · Janas Khan
Gule Da Sta Bara Che Ma Wajne2022 · Сингл · Janas Khan
Ta Bewafa Shwe Za De Her Kam Tapey2022 · Сингл · Janas Khan
Khudaya Nara Nara Baran Ke2022 · Сингл · Janas Khan
Dewa Rawakhla Dedan Oka Tapey2022 · Сингл · Janas Khan
Da Ghar Laman Da Gudar Ghara Tapey2022 · Сингл · Janas Khan
Zoor Ashna ( Tappy )2021 · Альбом · Janas Khan
Pashto ( Mix 2 )2021 · Альбом · Faisal Salman Khan
Dedan, Vol. 32015 · Альбом · Janas Khan
Janas Khan2013 · Альбом · Janas Khan
Amail2012 · Альбом · Janas Khan