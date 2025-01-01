Информация о правообладателе: JB Production CH
Альбом · 1960
Medley Firestone Presents Your Favorite Christmas Carols
#
Название
Альбом
1
Medley Firestone Presents Your Favorite Christmas Carols (Christmas is Coming/Adeste Fideles/Angels We Have Heard on High/The First Noel/O Tannenbaum/O Little Town of Bethlehem/And the Glory of the Lord/Hark! The Herald Angels Sing/This is That Time of the Year/Fum, Fum, Fum/O Come, Little Children/Deck the Hall)
Medley Firestone Presents Your Favorite Christmas Carols
36:43
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Mozart: The Magic Flute, K. 6202022 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Italian Street Song2021 · Сингл · Roberta Peters
The Student Prince (Original Music from the Show): Plus Songs from the Shows by Roberta Peters and Jan Peerce2020 · Альбом · Roberta Peters
What Child Is This2020 · Альбом · Liberace
J. Strauss II: Two Arias from Die Fledermaus (Recorded 1964)2017 · Сингл · Roberta Peters
Roberta Peters in Recital2016 · Альбом · Roberta Peters
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 4922016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Extraits d'opéras (Mono Version)2016 · Альбом · Roberta Peters
Donizetti: Airs de Lucie de Lammermoor & Linda de Chamonix (Mono Version)2015 · Сингл · Roberta Peters
Recital (Stereo Version)2014 · Альбом · Roberta Peters
Rossini: Il barbiere di Siviglia (Live)2014 · Альбом · Gioachino Rossini
Gluck: Orfeo ed Euridice (Recordings 1957)2014 · Альбом · Christoph Willibald Gluck
Verdi: Un Ballo in Maschera2000 · Альбом · Giuseppe Verdi
The Marriage Of Figaro2000 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Cosi Fan Tutte2000 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Raisins and Almonds1975 · Альбом · Roberta Peters
Mozart - Die Zauberflöte1964 · Сингл · Franz Crass
Medley Firestone Presents Your Favorite Christmas Carols1960 · Альбом · Roberta Peters
Recital1960 · Альбом · Roberta Peters
Gluck · orfeo ed euridice1955 · Сингл · Pierre Monteux