Алмазный Фронт

Алмазный Фронт

Альбом  ·  2022

Права на танцы

#Русский рок#Рок

Алмазный Фронт

Артист

Алмазный Фронт

Релиз Права на танцы

#

Название

Альбом

1

Трек Права на танцы

Права на танцы

Алмазный Фронт

Права на танцы

1:46

2

Трек Хавайся ў бульбу

Хавайся ў бульбу

Алмазный Фронт

Права на танцы

2:36

3

Трек Песня потерянного человека

Песня потерянного человека

Алмазный Фронт

Права на танцы

3:15

4

Трек Дегенератор

Дегенератор

Алмазный Фронт

Права на танцы

3:06

5

Трек Военный

Военный

Алмазный Фронт

Права на танцы

3:09

6

Трек Жертвы капитализма

Жертвы капитализма

Алмазный Фронт

Права на танцы

4:03

7

Трек Ты не поэт

Ты не поэт

Алмазный Фронт

Права на танцы

3:37

8

Трек У цёмным лесе

У цёмным лесе

Алмазный Фронт

Права на танцы

3:22

Информация о правообладателе: Алмазный фронт
