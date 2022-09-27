О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Danilo Parra

Danilo Parra

Альбом  ·  2022

El Especial (En Vivo Desde Miami)

#Фолк, народная
Danilo Parra

Артист

Danilo Parra

Релиз El Especial (En Vivo Desde Miami)

#

Название

Альбом

1

Трек Intro / Candela Viva (En Vivo)

Intro / Candela Viva (En Vivo)

Danilo Parra

El Especial (En Vivo Desde Miami)

4:05

2

Трек Tu Eres Perfecta (En Vivo)

Tu Eres Perfecta (En Vivo)

Danilo Parra

El Especial (En Vivo Desde Miami)

4:03

3

Трек Mi Querida Ex (En Vivo)

Mi Querida Ex (En Vivo)

Danilo Parra

El Especial (En Vivo Desde Miami)

4:05

4

Трек Necesitaba Llamarte (En Vivo)

Necesitaba Llamarte (En Vivo)

Danilo Parra

El Especial (En Vivo Desde Miami)

6:32

5

Трек En La Arena (En Vivo)

En La Arena (En Vivo)

Danilo Parra

El Especial (En Vivo Desde Miami)

4:32

6

Трек Like (En Vivo)

Like (En Vivo)

Danilo Parra

El Especial (En Vivo Desde Miami)

3:52

7

Трек El Ultimo Trago (En Vivo)

El Ultimo Trago (En Vivo)

Danilo Parra

,

Jose Daniel Parra

El Especial (En Vivo Desde Miami)

4:01

8

Трек Amor De Feisbuk (En Vivo)

Amor De Feisbuk (En Vivo)

Danilo Parra

,

AU-D

El Especial (En Vivo Desde Miami)

4:39

9

Трек Mal Herido (En Vivo)

Mal Herido (En Vivo)

Danilo Parra

El Especial (En Vivo Desde Miami)

4:46

10

Трек Preciosa (En Vivo)

Preciosa (En Vivo)

Danilo Parra

El Especial (En Vivo Desde Miami)

3:46

11

Трек Pronto Estaremos Bien / Con Fe (En Vivo)

Pronto Estaremos Bien / Con Fe (En Vivo)

Danilo Parra

,

AU-D

El Especial (En Vivo Desde Miami)

11:02

Информация о правообладателе: SolMusic
