О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Farias

Farias

Сингл  ·  2022

Olho Mágico

Контент 18+

#R&B
Farias

Артист

Farias

Релиз Olho Mágico

#

Название

Альбом

1

Трек Olho Mágico

Olho Mágico

Farias

Olho Mágico

3:35

2

Трек Ela É Ela

Ela É Ela

Farias

Olho Mágico

2:52

3

Трек Dia 21

Dia 21

Farias

Olho Mágico

2:35

4

Трек Frisson

Frisson

Farias

,

Nina Ruh

Olho Mágico

3:13

5

Трек Sou Solo

Sou Solo

Farias

Olho Mágico

3:44

Информация о правообладателе: Farias
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Primeiros Erros
Primeiros Erros2025 · Сингл · Go!Beatz
Релиз Deslizando o Rabetão
Deslizando o Rabetão2024 · Сингл · DJ Ryder
Релиз Mtg um Doce
Mtg um Doce2024 · Сингл · Go!Beatz
Релиз Memorabília
Memorabília2024 · Сингл · WR No Beat
Релиз Expectativas & Ilusões
Expectativas & Ilusões2024 · Сингл · N.E.E.D
Релиз Mais Um
Mais Um2024 · Сингл · Farias
Релиз Base
Base2024 · Сингл · Farias
Релиз Genuhino
Genuhino2023 · Сингл · Farias
Релиз Quarto - 047
Quarto - 0472023 · Сингл · Farias
Релиз Dadá & Tocha
Dadá & Tocha2023 · Сингл · Farias
Релиз Trampolim
Trampolim2023 · Сингл · Farias
Релиз Tradições & Contradições
Tradições & Contradições2023 · Сингл · Farias
Релиз Olho Mágico
Olho Mágico2022 · Сингл · Farias
Релиз Selva
Selva2021 · Альбом · Farias
Релиз With Me
With Me2018 · Сингл · Bud Fox
Релиз La Mentirosa
La Mentirosa2009 · Альбом · Farias
Релиз La mentirosa
La mentirosa2009 · Сингл · Farias

Похожие альбомы

Релиз Ночь (Cover)
Ночь (Cover)2021 · Сингл · CHEBANOV
Релиз 16:12
16:122023 · Сингл · Вишневый Закат
Релиз Сахарная вата
Сахарная вата2020 · Альбом · heavenisbehind
Релиз PAST PERFECT
PAST PERFECT2024 · Альбом · Makvin
Релиз Slow
Slow2018 · Сингл · The Gust MC's
Релиз Rapitalove
Rapitalove2021 · Альбом · Rapital
Релиз HARANASA
HARANASA2021 · Альбом · Kiyo
Релиз Holofotes ?
Holofotes ?2022 · Сингл · Chance
Релиз LE CHILL
LE CHILL2020 · Альбом · Chill Chicos
Релиз Звезды гаснут
Звезды гаснут2023 · Сингл · Тёма Горький
Релиз KIKI
KIKI2021 · Сингл · Kiki

Похожие артисты

Farias
Артист

Farias

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож