О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

VETAHA

VETAHA

Сингл  ·  2022

Голубь

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

3 лайка

VETAHA

Артист

VETAHA

Релиз Голубь

#

Название

Альбом

1

Трек Голубь

Голубь

VETAHA

Голубь

3:14

Информация о правообладателе: MOONRISE LABEL
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Братья
Братья2025 · Сингл · VETAHA
Релиз Твои глаза
Твои глаза2023 · Сингл · VETAHA
Релиз Больше не постучусь
Больше не постучусь2023 · Сингл · VETAHA
Релиз Не хотел брать
Не хотел брать2022 · Сингл · VETAHA
Релиз Так жаль
Так жаль2022 · Сингл · VETAHA
Релиз Будем знакомы
Будем знакомы2022 · Сингл · VETAHA
Релиз Голубь
Голубь2022 · Сингл · VETAHA
Релиз Трафик
Трафик2022 · Сингл · VETAHA
Релиз Трафик
Трафик2022 · Сингл · VETAHA
Релиз Баул
Баул2022 · Сингл · VETAHA
Релиз Баул
Баул2022 · Сингл · VETAHA
Релиз Знаешь
Знаешь2021 · Сингл · VETAHA
Релиз Я не знаю
Я не знаю2020 · Сингл · Mays
Релиз Не забывай своих
Не забывай своих2019 · Сингл · VETAHA
Релиз Понедельник
Понедельник2019 · Сингл · VETAHA

Похожие артисты

VETAHA
Артист

VETAHA

Kara
Артист

Kara

Eva Tronza
Артист

Eva Tronza

Лилия Правда
Артист

Лилия Правда

Jamiliya
Артист

Jamiliya

Onino
Артист

Onino

Nastya Vo
Артист

Nastya Vo

BOGDANA
Артист

BOGDANA

Taler
Артист

Taler

Xamand Levis
Артист

Xamand Levis

Калерия
Артист

Калерия

Natan
Артист

Natan

Юля Дэйка
Артист

Юля Дэйка