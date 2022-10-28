О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MC Felipedin

MC Felipedin

,

MC PK DA PENHA

Сингл  ·  2022

Vem Lá da Zona Sul

Контент 18+

#Латинская
MC Felipedin

Артист

MC Felipedin

Релиз Vem Lá da Zona Sul

#

Название

Альбом

1

Трек Vem Lá da Zona Sul

Vem Lá da Zona Sul

MC PK DA PENHA

,

MC Felipedin

Vem Lá da Zona Sul

2:27

Информация о правообладателе: Mc Pk da Penha
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Blogueirinha
Blogueirinha2025 · Сингл · MC Felipedin
Релиз 8 Passos
8 Passos2024 · Сингл · MC GUEGEU
Релиз Montagem Magia Única
Montagem Magia Única2024 · Сингл · Dj Santtos VL
Релиз Hoje É Teu Dia de Sorte
Hoje É Teu Dia de Sorte2024 · Сингл · Baile do Parque União
Релиз Montagem Trancedentalista Subjetiva
Montagem Trancedentalista Subjetiva2023 · Сингл · Dj Childs
Релиз Relatos da Comunidade
Relatos da Comunidade2023 · Сингл · MC Felipedin
Релиз Faz o Que Eu Mando
Faz o Que Eu Mando2023 · Сингл · MC PK DA PENHA
Релиз Hoje É Teu Dia de Sorte
Hoje É Teu Dia de Sorte2022 · Сингл · MC Buraga
Релиз Sirene Agressiva
Sirene Agressiva2022 · Сингл · MC Felipedin
Релиз Vem Lá da Zona Sul
Vem Lá da Zona Sul2022 · Сингл · MC Felipedin
Релиз Mente Criminosa
Mente Criminosa2022 · Сингл · MC Felipedin

Похожие артисты

MC Felipedin
Артист

MC Felipedin

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож